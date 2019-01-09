Условно-досрочно освобожден из исправительной колонии № 5 в поселке Металлострой один из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков, осужденный вместе с подельниками за взлом почты ряда чиновников, сообщили в среду РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Сегодня вступило в законную силу постановление Колпинского районного суда Петербурга об условно-досрочном освобождении Теплякова от отбывания наказания. Неотбытый срок — пять месяцев и семь дней», — уточнили в ОПС.

Ходатайство Теплякова, как сообщает пресс-служба, было поддержано администрацией колонии, которая сообщила, что осужденный был неоднократно поощрен администрацией исправительного учреждения, трудоустроен, поддерживает прочные социальные связи с родственниками.

Приговором Московского городского суда в сентябре 2017 года Тепляков и еще один фигурант Александр Филинов были приговорены к 3 годам колонии общего режима каждый. Лидер группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием и был приговорен к двум годам колонии. Во время следствия хакеры находились под арестом, и время, проведенное в СИЗО, было засчитано в общий срок, поэтому считается, что наказание Тепляков отбывал с 3 декабря 2016 года.