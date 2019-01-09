Число операторов платежной системы Ripple Network превысило знаковую цифру — 200, о чем сообщили в компании Ripple. Всего на платформе представлены компании из 40 стран мира, от Великобритании, Швеции и Литвы до Кувейта и Бразилии.

Как сообщает Coinlife , в Ripple подчеркивают, что приблизительно треть всех новых участников Ripple Network используют нативный токен XRP для организации международных финансовых трансакций.

По словам главы Ripple Брэда Гарлингхауса, к сети еженедельно добавляются, как минимум, по два клиента, в результате чего база пользователей услуг сети, но не ее участников, выросла в 2018 году на 350 организаций.