За последнее время к сети присоединилось 13 институтов финансового рынка.
Число операторов платежной системы Ripple Network превысило знаковую цифру — 200, о чем сообщили в компании Ripple. Всего на платформе представлены компании из 40 стран мира, от Великобритании, Швеции и Литвы до Кувейта и Бразилии.
Как сообщает Coinlife, в Ripple подчеркивают, что приблизительно треть всех новых участников Ripple Network используют нативный токен XRP для организации международных финансовых трансакций.
По словам главы Ripple Брэда Гарлингхауса, к сети еженедельно добавляются, как минимум, по два клиента, в результате чего база пользователей услуг сети, но не ее участников, выросла в 2018 году на 350 организаций.
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