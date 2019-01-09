Временная администрация, которая была назначена в К2 Банк в связи с отзывом его лицензии 31 августа 2018 года, в ходе обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками банка были осуществлены операции с признаками вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Информация о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ.

Согласно данным, опубликованным Центробанком ранее, активы из К2 Банка выводились его бывшими должностными лицами также путем приобретения низколиквидных ценных бумаг и предоставления банковских гарантий компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в ноябре признал банк несостоятельным (банкротом), напоминает регулятор. Функции конкурсного управляющего возложены на члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Павла Епифанова.



В ноябре были опубликованы данные, согласно которым обязательства К2 Банка на дату банкротства больше его активов на 1,1 млрд рублей.