Национальный банк Грузии и прокуратура страны проводят расследование в отношении подразделения TBC Bank Group Plc, касающееся отдельных сделок, осуществленных в 2007 и 2008 годах. Об этом Reuters сообщила банковская группа.

По мнению следствия, некоторые трансакции, которые совершались между подразделением TBC Bank в Грузии — TBC Bank JSC — и рядом организаций, были незаконными, добавили в TBC.

Нацбанк Грузии полагает, что эти организации были связаны с председателем и заместителем председателя TBC Bank Group, сообщила компания, и, по мнению следствия, проводившиеся с ними трансакции нарушали грузинское законодательство, регулирующее конфликт интересов.

По словам представителя компании, руководителями, упомянутыми в обвинениях Нацбанка, являются нынешний председатель наблюдательного совета TBC Bank Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе.

Подразделение сообщило, что отвергает обвинения, касающиеся сделок, состоявшихся до листинга компании в 2014 году.