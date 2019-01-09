С 1 января 2019 года вступили в силу положения Федерального закона, предусматривающие снижение до нуля размера госпошлины при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) в форме электронного документа.

Также отменена госпошлина на госрегистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и госрегистрацию ликвидации юрлица и прекращение деятельности физлица в качестве ИП, сообщает «Cовременный предприниматель» .

Это будет способствовать увеличению числа обращающихся за совершением регистрационных действий в электронной форме, сокращению издержек юрлиц и ИП в связи с открытием деятельности, а также вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность.