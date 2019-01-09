Только пяти банкам удалось создать пригодные для эксплуатации пилотные проекты, говорится в отчете Банка международных расчетов (БМР). При этом около 70% центральных банков в мире ведут исследования, связанные с выпуском национальных цифровых валют, но планы по их реализации и восприятие вопроса существенно разнятся в различных странах.

«По сравнению с 2017 годом число банков приступивших к экспериментальной работе с цифровыми валютами увеличилось на 15%. Тем не менее большинство проектов являются аналитическими и не свидетельствуют о наличии у банков конкретных планов по выпуску таких активов. Только пяти банкам удалось создать пригодные для эксплуатации пилотные проекты», — цитирует отчет БМР ForkLog .

Специалисты БМР проанализировали подходы по созданию розничных и межбанковских цифровых валют у 63 ведущих центробанков и выяснили, что наиболее продвинулись в этом вопросе Швеция и Уругвай.

ЦБ Швеции работает над проектом предоплаченной, отслеживаемой и не приносящей процентов электронной кроны с начала 2017 года.

Проект Уругвая по созданию электронного песо на блокчейне завершен в апреле 2018 года. В настоящее время банк оценивает перспективы дальнейшей работы в этом направлении.