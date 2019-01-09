Блокчейн-платформа KodakONE от гиганта фотоиндустрии Kodak успешно проходит этап бета-тестирования, в рамках которого уже удалось взыскать порядка 1 млн долларов с нарушителей авторских прав на фотографии в соответствии с лицензионными требованиями.

При этом с октября 2018 года платформа обработала 1 667 заявок, сообщает ForkLog .

KodakONE использует комбинацию веб-сканера на основе искусственного интеллекта и технологию распознавания фотографий для обеспечения соблюдения авторского права. Нарушители могут стать клиентами, согласившись лицензировать опубликованный контент.