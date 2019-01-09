В рамках акции новые клиенты Банка – представители малого и среднего бизнеса – получают в подарок открытие расчетного счета в рублях, пакет базовых услуг, а также обслуживание счета до 6-ти месяцев*.

Кроме того, в течение 3-х месяцев после открытия счета в Банке предприниматели смогут бесплатно совершать платежи в адрес других юридических лиц.

«Мы понимаем, насколько важно при открытии своего дела иметь поддержку надежного партнера, поэтому готовы предоставить предпринимателям максимально выгодные и комфортные условия по рассчетно-кассовому обслуживанию», – говорит директор департамента по работе с массовым сегментом банка «Возрождение» Наталья Тупикина.

Предложение действительно только для новых клиентов – тех, кто впервые открывает счет в банке «Возрождение», либо переводит в Банк счета из других финансовых организаций. Акция действует до 30 апреля 2019 года во всех регионах присутствия Банка.

* В зависимости от даты регистрации ЮЛ / ИП / ЛЗЧП