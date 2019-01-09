ЦБ РФ за последние месяцы, за которые доступны данные, существенно изменил структуру своих активов в иностранных валютах и золоте, сильно снизив долю долларов США и значительно увеличив долю китайского юаня, а также евро и японской иены.

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился за годовой период с июля 2017-го по июнь 2018-го на 40,4 млрд долларов до 458,1 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном в среду, 9 января, очередном «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» .

Наибольшее положительное влияние на размер активов оказала покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Покупка иностранной валюты осуществлялась в связи с ее приобретением Федеральным казначейством у Банка России в рамках «бюджетного правила». За отчетный годовой период значительно увеличился объем средств, размещенных в депозитах и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках. Также выросли объемы вложений в ценные бумаги международных организаций и величина активов в золоте. Объемы прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО за рассматриваемый период уменьшились.

Исходя из данных предыдущего аналогичного отчета ЦБ, отдельно за II квартал 2018 года объем его активов в иностранных валютах и золоте несколько уменьшился (с 460 млрд на конец марта).

Согласно материалам регулятора, доля доллара США в золотовалютных активах ЦБ уменьшилась за отчетный годовой период более чем вдвое — с 46,3% на 30 июня 2017 года до 21,9% на аналогичную дату 2018-го. Основное снижение пришлось на последние три месяца отчетного периода: на 31 марта 2018-го доля доллара равнялась 43,7%.

Доля евро выросла с 25,1% на конец июня-2017 до 32% на конец июня-2018 (отдельно за II квартал рост был даже более существенным, так как на конец марта доля евро равнялась 22,2%).

Еще более резким был рост доли юаня: с 0,1% на конец июня 2017-го до 14,7% через год. Как и в случае с долларом, наиболее масштабные изменения пришлись на II квартал 2018 года, на начало которого доля китайской валюты составляла 5%.

Доля прочих валют на конец первого полугодия 2018 года также достигла 14,7%. Она выросла по сравнению с предыдущими отчетными датами, но состав этой категории изменился: в частности, теперь в эту группу включается британский фунт стерлингов (ранее активы в этой валюте анализировались отдельно), а юань исключен из этой группы, заняв более заметное самостоятельное место в структуре валютных активов ЦБ РФ. Таким образом, на 30 июня 2018 года к прочим валютам в структуре таких активов отнесены в том числе активы в фунтах стерлингов (6,3% против 7,9% на 31 марта 2018-го), японских иенах (4,5% против нулевого показателя на 31 марта), канадских долларах (2,9% против 3% на 31 марта), австралийских долларах (1%, без изменений за квартал), а также в швейцарских франках (по этим активам значится нулевой показатель, как и на 31 марта).

Доля золота в золотовалютных активах ЦБ повысилась с 16,1% на 30 июня 2017 года до 16,7% на аналогичную дату 2018-го. Отдельно во II квартале 2018-го эта доля снизилась (с 17,2% на 31 марта).



Регулятор напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.