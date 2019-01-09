Банк «Открытие» закрыл сделку по приобретению 100% акций АО «Балтийский Лизинг». Об этом кредитная организация объявила в среду, 9 января.

«Появление в группе «Открытие» лизинговой компании отвечает нашей стратегической цели — предоставлять клиентам полный спектр финансовых продуктов и сервисов. Сегодня «Балтийский Лизинг» — одна из крупнейших и самых эффективных компаний на рынке. Она обладает необходимой экспертизой, чтобы предоставлять клиентам финансовые решения самого высокого уровня», — комментирует член правления банка «Открытие» Виктор Николаев.

«Балтийский Лизинг» работает на рынке 28 лет. Региональная сеть насчитывает 69 филиалов, в штате компании более 950 сотрудников. Лизинговый портфель составляет порядка 50 млрд рублей и включает более 15 тыс. клиентов. История компании насчитывает более 60 тыс. проектов с общей стоимостью договоров лизинга 170 млрд рублей.

Согласно данным «Эксперт РА», на 1 октября 2018 года «Балтийский Лизинг» занял восьмое место среди лизинговых компаний РФ по объему нового бизнеса и 11-е по размеру портфеля.

Напомним, в начале августа прошлого года Федеральная антимонопольная служба России одобрила заявку банка «Траст» на приобретение 99,5% акций «Балтийского Лизинга». Комментируя это событие, рейтинговое агентство Fitch указало, что «смена собственника сняла бы унаследованные с предыдущих периодов риски для «Балтийского Лизинга», связанные с распространением на компанию проблем со стороны ее… слабых и обремененных долгом акционеров: «Открытие Холдинга» (20%) и «Интерсервиса» (79,5%)». По мнению аналитиков, передача «Балтийского Лизинга» фактически представляет собой урегулирование ранее существовавшего долга.

«Данная передача не вызывает обеспокоенности у Fitch, несмотря на намерение ЦБ создать фонд «плохих» активов на базе банка «Траст», поскольку «Балтийский Лизинг» сам по себе является хорошим активом, а нахождение «Балтийского Лизинга» в собственности банка «Траст» может быть временной мерой, и компания, вероятно, будет передана на настоящий момент прошедшему оздоровление банку «Открытие» или другому рыночному инвестору», — говорилось в обзоре.



Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце декабря говорил в интервью газете «Ведомости» : «Мы получили от «Открытие Холдинга» 80% «Балтийского Лизинга», сейчас доводим эту долю до 100%».

