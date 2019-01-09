В среду, 9 января, баррель Brent подорожал на 1,2%, до 59,35 долларов. Утренний рост нефтяных котировок позитивно скажется на рубле во время открытия торгов на Московской бирже, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По его словам, курс доллара закрылся ниже 67 рублей. За три дня рубль подорожал к доллару на 4,2%. На фоне восстановления цен на нефть и роста индекса RGBI, возросли риски увидеть дальнейшее укрепление рубля до зоны 64,30-64,50 рубля.

«После праздников объемы на рынке все еще остаются низкими (менее 1 млрд долларов). В связи с этим нужен дополнительный торговый день, чтобы понять намерения продавцов. Консолидацию около уровня 67 рублей за доллар США стоит рассматривать как готовность продавцов двигаться к уровню 65,10 рубля. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на отметке 75,52 рубля», - поясняет аналитик.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,2-67,6 рубля, для европейской валюты — 75,8-77,3 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, вчера рубль почти достиг первой цели укрепления – отметки 66,5 в паре с долларом.

«Для пробоя отметки 65,5 понадобятся более весомые аргументы, нежели отсутствия негатива в праздники. Не следует забывать и про выход на валютные торги Банка России с 15 января, когда он начнет закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила», - напоминает Антонов.