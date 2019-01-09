Сотрудничество с палатой позволит банку ближе познакомиться с представителями деловых кругов Новосибирской области, быстрее отвечать на запросы собственных и потенциальных клиентов, участвовать в публичных мероприятиях палаты и проводить совместные встречи.

«Присутствие в НТПП поможет нам наладить контакт с новосибирским бизнесом, лучше понять его потребности и сделать предложения более персонализированными. «Ак Барс» Банк готов к привлечению новых стратегических партнеров для реализации совместных проектов», - отметил Евгений Парамонов, директор новосибирского филиала «Ак Барс» Банка.