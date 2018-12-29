В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал увеличить МРОТ до 25 тыс. рублей. С 1 января это значение составляет 11 280 рублей.

Зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал инициативу. Как быстро и каким образом будут развиваться эти вопросы, должны решать представители экспертного сообщества, добавил Гутенев.

Также идею поддержал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% — непродовольственные товары и 25% — услуги.

При этом в Совфеде инициативу сочли нереализуемой. По словам сенатора Владимира Рязанского, у регионов нет для этого финансовых и экономических возможностей.

Сенатор пояснил, что увеличение размера МРОТ автоматически влечет за собой повышение зарплат врачей и ряда других категорий работников, что, в свою очередь, означает необходимость повышения взносов в фонды обязательного медицинского страхования.

Он полагает, что вопрос повышения МРОТ и потребительской корзины должен решаться, однако не резко, а постепенно, над чем парламент продолжает работать.