Цены на нефть растут в ходе самого продолжительного за последние 17 месяцев ралли, сообщает Bloomberg. Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.

В ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке поднималась до 49,44 доллара (+1,9% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля североморской смеси Brent на лондонской бирже ICE — до 58,48 доллара (+2%).

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.

«Существует совокупность поддерживающих [рост] факторов, — комментирует ситуацию Стивен Иннес, глава отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Oanda Corp. — Позиция ФРС и обязательство ОПЕК сократить производство, а также ожидания того, что запасы нефти должны сократиться, помогают инвесторам настроиться на позитивный лад».

К 17:10 мск стоимость барреля Brent составляла 58,27 доллара, цена барреля WTI достигла отметки 49,37 доллара.

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила 69,8 доллара, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала 85 долларов за баррель. Но к концу года цена Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже 50 долларов и в итоге закончила год на отметке 53,8 доллара за баррель.