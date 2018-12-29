В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он пояснил, что есть решение Конституционного Суда, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого судебного разбирательства были профсоюзы.

«Следующий шаг — внесение поправок в Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», — подчеркнул Шмаков.

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины. «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей», — отметил он.



Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

Что касается действующей потребительской корзины, то она предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50% своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25%. «Чем выше уровень доходов граждан, — поясняет Шмаков, — тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности».