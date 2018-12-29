Американская компания Mastercard сообщила об изменении своего логотипа, в результате чего с изображения исчезнет ее название. Соответствующее заявление в понедельник размещено на официальном сайте корпорации.

«Пересекающиеся желтый и красный круги, которые знакомы всем как символ Mastercard, будут теперь наноситься на карты сами по себе в качестве эмблемы платежной системы как в реальном, так и в виртуальном мирах, также они появятся на всех объектах, спонсорами которых является компания», — говорится в сообщении. Отмечается, что новый дизайн позволит американской корпорации «более органично» функционировать в Интернете.

Глава отдела маркетинга Mastercard Раджа Раджаманнар указал, что подобные изменения связаны со стремлением современного мира к простоте. По его словам, руководство компании решило изменить логотип после того, как 80% опрошенных клиентов положительно отреагировали на возможные перемены.

Как сказано в пресс-релизе, красный и желтый пересекающиеся круги уже 50 лет являются отличительным знаком Mastercard и символизируют «обещание компании соединять людей с бесценными возможностями».