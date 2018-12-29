Лидер демократов в сенате Чак Шумер внес в конгресс США проект документа, который может заблокировать решение Минфина США о снятии санкций со связанных с Олегом Дерипаской компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Это следует из размещенной во вторник на официальном сайте конгресса информации.

«Конгресс не одобряет действия, связанные с применением санкций в отношении Российской Федерации, которые были предложены президентом в докладе о прекращении санкций, наложенных на En+, «Русал» и «Евросибэнерго», — говорится в документе.

Текст документа Чак Шумер опубликовал 5 января. Сенатор тогда подчеркнул, что не имеет четкой позиции по вопросу об ограничениях, а причинами появления такой инициативы стали его приверженность процедурным требованиям и желание принять решение о снятии или сохранении санкций в стенах парламента. Шумер отмечал, что законодатели продолжат изучать решение администрации Дональда Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

Интернет-издание The Daily Beast поясняло, что в случае внесения инициативы в конгресс обеим палатам понадобится простое большинство, чтобы направить документ президенту. Дональд Трамп может наложить вето, отмечал портал, но у законодателей есть возможность собрать достаточное число голосов, чтобы преодолеть его. Таким образом, если инициатива будет одобрена, то Минфин не сможет снять ограничения с компаний.