Криптовалюты не имеют будущего, это «полнейшая бессмыслица» и финансовый пузырь, считает член руководящего совета Европейского центрального банка Ардо Ханссон. По его словам, цифровые деньги используются в незаконных целях, а также негативно влияют на стабильность мировой экономики, пишет Bloomberg.

«Пузырь уже начал лопаться. Возможно, нам просто стоит проследить, насколько глубоким окажется падение и что останется, когда равновесие будет восстановлено. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу спустя несколько лет, чтобы осознать, как мы вообще могли попасть в такую ситуацию, которая заставила нас поверить в небылицы», — заявил Ханссон.

Ранее он поддержал президента ЕЦБ Марио Драги и раскритиковал идею создания национальной криптовалюты в Эстонии. Чиновник объяснил, что ни одно государство в составе ЕС не сможет выпустить свои цифровые деньги, так как валюта еврозоны — евро.