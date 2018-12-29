Базовые лицензии на конец декабря 2018 года получили 149 банков, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Регулятор завершил работу по рассмотрению документов банков для принятия решения о государственной регистрации соответствующих изменений в их уставы. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. Три банка с универсальной лицензией изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию», — отмечается в релизе.

В декабре 2018-го завершился переходный период, в течение которого банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо нарастить капитал до уровня не менее 1 млрд рублей, либо изменить свой статус на банк с базовой лицензией или небанковскую кредитную организацию.