Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи. В ходе торгов доллар снижался до 66,865 рубля.



По состоянию на 10:42 мск стоимость американской валюты составила 67,23 рубля, уменьшившись на 51 копейку. Котировки евро к этому времени понизились на 40 копеек, до 76,895 рубля.

По мнению аналитиков, укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. «Торги новой недели стартовали с отметки 57,7 доллара за баррель марки Brent, и тут же перешли к росту. Этот рост стал продолжением тенденции по восстановлению цен, которая наблюдалась и на прошлой неделе, с первых дней нового года. К началу американской торговой сессии цены достигли 58,9 доллара — максимального значения с 18 декабря прошлого года. Росту цен способствовало сокращение добычи странами ОПЕК+ и восстановление западных рынков, прежде всего американского... Утром вторника, после попытки роста к 57,9 доллара за бочку, цена на черное золото опустилась до 57,4 доллара за баррель. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет 56,7—57,9 доллара за баррель», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.