Россияне, выигравшие по 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото», до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Победителями 1264-го тиража, в котором разыгрывался 1 млрд рублей, стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга .

«Несмотря на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов», — отметили в пресс-службе.

«Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть в новогодней суете счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их. В конце концов, уехали в путешествие и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском. Мы с нетерпением ждем победителей и мечтаем узнать их историю победы и жизни», — комментирует операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») Варвара Басанович.

Организаторы лотереи рекомендуют жителям Свердловской области и Санкт-Петербурга еще раз взглянуть на свои билеты и проверить результаты тиража.