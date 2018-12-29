Самый высокий рублевый доход от широкодоступных инвестиций в 2018 году можно было получить, купив доллары и положив их на банковский вклад, пишет РБК . Немногим отстают вложения в акции, если учитывать выплачиваемые компаниями дивиденды. Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.

Одним из наиболее выгодных вложений на бирже в 2018 году оказался доллар, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. За год (в период с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года) американская валюта подорожала на 20,6%, до 69,5 рубля. Покупатели долларов могли выиграть и больше, если бы положили валюту на банковские депозиты: в январе средние ставки по годовым долларовым вкладам в 15 крупнейших банках находились на уровне 1,29%.

Покупка же на приобретенные доллары коротких еврооблигаций российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом принесла бы инвестору дополнительно 2–3% рублевой доходности, отмечает начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин.

Покупатели наличных долларов тоже в выигрыше, но в меньшем — из-за банковских комиссий, взимаемых при операциях с наличной валютой. Россияне, купившие в конце 2017-го и продавшие в конце декабря 2018 года доллары, заработали бы 13% (расчеты на основе данных Сбербанка по котировкам наличной валюты).

Курс европейской валюты к американской за год просел на 6%, а к рублю — вырос на 14,9%, до 79,6 рубля. Покупатели, положившие европейскую валюту на вклад в январе, могли бы немного увеличить доход: доходность по годовым депозитам тогда составляла 0,47% годовых. Хранение евро в наличных дало бы выигрыш в 8,5% годовых в рублях.

Инвесторы, решившие вложиться в наиболее ликвидные российские бумаги в начале года, получили бы доходность на уровне 11,79%. Таким ростом завершает год индекс ММВБ (с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года). Индекс MCFTR, учитывающий не только цену акций, но и доходность, которую инвесторы получают от дивидендных выплат крупнейших российских компаний (Сбербанк, «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и т.д.), вырос за этот период на 18,5%. Такая доходность уже немногим уступает доходности вложений в доллары США, однако из нее придется вычесть подоходный налог в размере 13% от суммы дивидендных выплат и разницы между расходами на покупку и доходами от продажи акций.



Инвесторы в криптовалюту, бум которой наблюдался в конце 2017 года, по итогам 2018-го могли лишь фиксировать убытки. Самая знаменитая из криптовалют — биткоин — за год подешевела в 4,4 раза, с 17 161 доллара на 31 декабря до 3 862 доллара на 27 декабря.