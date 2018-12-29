Власти Челябинской области ведут переговоры с девятью банками об урегулировании задолженности за ипотеку жителей пострадавших подъездов жилого дома во время ЧП 31 декабря в Магнитогорске. Об этом сообщила ТАСС министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, отвечая на вопрос об участии региональных властей в процессе оказания помощи пострадавшим жильцам, имеющим ипотеку.

Ранее сообщалось, что власти помогут жителям Магнитогорска, у которых была оформлена ипотека в доме, где произошел взрыв бытового газа. Позже стало известно, что представители Кредит Урал Банка и Сбербанка уже начали работать с пострадавшими, в том числе решать вопросы по утерянным картам, доступу к вкладам и счетам.

«На сегодняшний день порядка 12 человек имеют ипотечные кредиты в девяти банках, по двум банкам — Сбербанку и Уральскому — уже решены вопросы. В отношении остальных банков дальше проводятся работы <…> Мы надеемся, что банки пойдут нам навстречу», — сказала Никитина.

Она пояснила, что прорабатываются юридические вопросы по оформлению помощи жителям частично обрушившегося дома по погашению ипотечного кредита и других задолженностей перед банком. «Есть еще вопросы, которые сегодня юристы отрабатывают. При выдаче ипотечного кредита оформляется страховка, эти нюансы сейчас отрабатывают юристы при решении вопросов с банками», — отметила министр.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек. В первые часы после ЧП были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.