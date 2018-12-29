К 60-летнему юбилею Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) планируется выпустить серию юбилейных монет и почтовых марок, посвященных развитию отечественного ракетостроения. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Для привлечения внимания профессиональных нумизматов к данной тематике, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом», — уточняется в сообщении.

60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года.