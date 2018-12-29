В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и достаточно большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью «Российской газете» директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1 978 часов в год) превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение — 1 766 часов в год. В Германии, например, среднее количество часов на одного работника — 1 371, во Франции — 1 482, в Великобритании — 1 674, в Испании — 1 691, в Канаде — 1706, в США — 1 790.

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1 988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека.

«Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда», — подчеркнул Платыгин.

