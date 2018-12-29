Пачку денег суммой 100 тыс. рублей, которую выронил на улице житель Якутска, вернули законному владельцу, рассказал РИА Новости старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России «Якутское», майор полиции Леонид Лебедев.

Один из жителей Якутска 29 декабря снял в банке крупную сумму денег. Вернувшись домой, он обнаружил, что перетянутая резинкой пачка денег выпала из кармана куртки.

Деньги обнаружил участковый полиции Леонид Лебедев. Пачка пятитысячных купюр лежала на снегу. Подобрав их, полицейский вернулся на работу, где сообщил о находке в дежурную часть. Также по базе он выяснил номер телефона заведующей аптеки неподалеку от места, где нашел деньги. Но увидеть запись с камеры видеонаблюдения аптеки удалось только после праздника — 3 января.

«Хозяина денег удалось найти 4 января через соцсети, где он прочел мое объявление о находке. Мужчина правильно назвал марку машины, из которой выходил в том районе. Кроме того, точно указал сумму и номинал купюр. Очень обрадовался, когда получил свои деньги обратно, поблагодарил меня. Сказал, что даже не надеялся на чудо», — рассказал корреспонденту РИА Новости Лебедев.

По словам участкового, на объявление откликнулись десять «владельцев». Однако никто из них не смог ответить правильно на уточняющие вопросы.

«Говорили, что точно не помнят, какая сумма была выронена. Некоторые звонили из любопытства, даже советовали оставить себе в качестве новогоднего подарка. Но у меня и в мыслях не было присваивать чужие деньги. Ситуации же разные бывают. Может быть, кто-то взял кредит, чтобы купить подарки или оплатить лечение", — поделился полицейский.