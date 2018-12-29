Россияне не проявили явных финансовых опасений по поводу 2019 года. 41,4% участников опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», настроены оптимистично: они рассчитывают на то, что, хоть цены и увеличатся, доходы останутся на прежнем уровне, пишут «Известия» .

Четверть опрошенных (25,7%) полагают, что в наступившем году доходы населения несколько снизятся, а цены вырастут. Предпочитают «не загадывать», а принять то, что будет, 13,4% граждан. Больше всего участников исследования волнует повышение НДС до 20% и последующее за этим увеличение цен на товары широкого потребления.

Прогнозы аналитиков из топ-40 банков в целом совпадают с результатами опроса. По мнению директора по аналитическому маркетингу банка «Ак Барс» Руслана Селиванова, в 2019 году доходы населения если и покажут рост, то слабый. Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский отметил, что у социальных групп в различных отраслях экономики и в разных регионах есть ощутимый разрыв в динамике доходов. Поэтому у отдельных семей денежные поступления могут снизиться сильнее, чем в среднем по стране.

Впрочем, снижение доходов граждан не будет драматичным, уверен директор операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Они лишь будут постепенно «подъедаться» растущей инфляцией.

Мнения аналитиков по поводу изменения финансового поведения россиян в наступившем году разделились. Так, например, предправления Локо-Банка Ирина Григорьева считает, что спрос на кредитование будет охлажден ростом процентных ставок и цен, а в первом квартале часть населения, возможно, вернется к сберегательной модели финансового поведения. В банке «Ак Барс», наоборот, полагают, что кредитная активность населения сохранится, как и потребительская модель поведения. На умеренный рост спроса населения на кредитные продукты рассчитывают и в «Русском Стандарте».



