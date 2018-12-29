Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил создание на территории Воронежской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр». Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Согласно справке к документу, «ОЭЗ «Центр» создается в целях содействия развитию экономики Воронежской области, формирования благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных промышленных проектов, создания новых рабочих мест».

На территории особой экономической зоны планируется развитие металлургического производства, химической промышленности, промышленности строительных материалов, тяжелого машиностроения, нефтегазового машиностроения, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения и других отраслей промышленности.

«К настоящему времени от шести компаний – потенциальных резидентов ОЭЗ «Центр» получены подтверждения о намерениях реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 млрд рублей. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Центр» составит более 9 млрд рублей. Будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест», — подчеркивается в справке.