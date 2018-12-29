Почти 80% французов хотели бы возвращения «налога на богатство». Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного социологической службы Ifop по заказу газеты Le Journal du Dimanche.

Ранее восстановления налога на крупные состояния, замененного в начале прошлого года на налог на недвижимое имущество, потребовало движение «желтых жилетов». Согласно результатам опроса, 77% французов хотели бы, чтобы налог был восстановлен после проведения так называемых больших общенациональных дебатов, обещанных президентом страны Эмманюэлем Макроном в ответ на требования протестующих.

82% респондентов хотели бы сократить на треть количество парламентариев, 80% желают учета пустых бюллетеней во время голосования.

В октябре 2017 года парламент Франции одобрил реформу налога на имущество самых состоятельных французов. С 2018 года им облагается лишь самая дорогая недвижимость, ранее «налог на богатство» (75%) платили французы, обладающие движимым и недвижимым имуществом на сумму, превышающую 1,3 млн евро.

5 декабря Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в декабре перед депутатами Нацсобрания (нижней палаты парламента), заявил, что власти страны не будут вести дебаты по вопросу об этом налоге.