Доминирование американской валюты в мировой финансовой системе, а также взаимосвязь экономик Евросоюза и США мешают принять решение по механизму, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. С таким мнением, как сообщило в субботу агентство IRNA, выступил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

«Доминирование доллара, так же как и взаимосвязь экономик ЕС и США, среди причин, почему финансовый механизм для обхода санкций все еще не запущен», — сказал Гасеми, подчеркнув, что ответственность за затягивание его запуска Иран возлагает на Евросоюз.

По его словам, ЕС следует принять стратегическое решение, так как терпение Ирана на исходе. Он отметил, что ЕС необходимо добиться экономической независимости от США, так как постоянные угрозы с американской стороны в отношении европейских компаний являются важным фактором, влияющим на имплементацию нового финансового механизма.

21 ноября стало известно, что Иран и ЕС работают над новыми финансовыми механизмами по созданию межбанковского канала связи, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать механизм на своей территории могут, в частности, Германия или Франция. Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года.