Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и других преступлениях на сумму свыше 14 млрд рублей, был экстрадирован из Франции 3 января.

«Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого», — сообщила Петренко.