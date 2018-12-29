Законодатели-демократы конгресса США обсуждают возможность препятствовать вашингтонской администрации в деле снятия американских санкции с компаний «Русал» и En+, связанных с Олегом Дерипаской. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание The Daily Beast.

Демократ-конгрессмен Джим Хаймс (штат Коннектикут) рассказал порталу, что обсуждает данный вопрос с членами спецкомитета по разведке палаты представителей. «Я думаю, что должностные лица Минфина США высокого ранга должны выступить в конгрессе и объясниться по поводу этой сделки, — считает законодатель. — Нам нужно как можно быстрее получить больше информации». Хаймс рассказал, что данное решение вашингтонской администрации можно отменить на законодательном уровне.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер в пятницу опубликовал текст инициативы, которая заблокирует решение о снятии санкций. Сенатор пока еще не внес документ в конгресс. «Я делаю это не потому, что я пришел к выводу, что конгрессу следует принимать меры и отказаться от этого соглашения — я еще не принял такое решение, — но хочу сохранить процедурный вариант принятия такой инициативы по итогам процесса рассмотрения [направленного в конгресс документа Минфина о снятии санкций], если это будет необходимо для ускоренного рассмотрения и голосования в полном составе сената».

Шумер отметил, что законодатели продолжат изучать решение администрации Дональда Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

Если демократ все же внесет свою инициативу в конгресс, то обеим палатам понадобится простое большинство, чтобы направить данный документ на стол президента. Трамп может наложить вето, отмечает портал, но у законодателей есть возможность собрать достаточное число голосов, чтобы преодолеть его. Таким образом, если инициатива так или иначе будет одобрена, то Минфин не сможет снять ограничения с компаний.

Согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), у конгресса США есть 30 дней, чтобы отменить решение вашингтонской администрации об изменении санкционного режима в отношении России.