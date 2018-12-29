Великобритания дала право своим заморским территориям и владениям чеканить монету номиналом в один фунт стерлингов с собственным уникальным дизайном на реверсе. Об этом сообщает пресс-служба парламента Соединенного королевства, передает РБК .

«Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и зависимых от Великобритании владений и гарантировали им, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой 12-гранной монеты», — говорится в заявлении британского казначейства.

На реверсах региональных монет, как ожидается, появятся изображения, которые отражают культурное наследие и историю этих территорий. По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.

«Новый дизайн будет отражать богатые и разнообразные британские общины по всему миру точно так же, как роза, лук-порей, чертополох и трилистник в настоящее время символизируют четыре нации Великобритании. От Фолклендских островов до Гибралтара, этот шаг ясно указывает на нашу непоколебимую приверженность нашим территориям по всему миру», — отметил министр финансов Великобритании Роберт Дженрик.

В 2017 году Великобритания ввела в обращение 12-гранную монету в один фунт стерлингов. В британских заморских владениях тем не менее до сих пор используются старые монеты, которые отличаются по размеру от новой. Чтобы начать чеканку собственных монет, британские территории должны проинформировать королевский монетный двор о своем решении. Тот, в свою очередь, снабдит местные монетные дворы заготовками для чеканки.