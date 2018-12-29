Более 23 млн рублей поступило на благотворительный счет для помощи семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«По состоянию на 6 января сумма пожертвований составила 23 151 690 рублей», — говорится на сайте.

Также в воскресенье стало известно, что первые 18 млн рублей для оказания помощи пострадавшим из-за обрушения подъезда жилого дома поступили в Магнитогорск из резервного фонда правительства РФ.

«Первый транш был перечислен в рамках выполнения распоряжения правительства РФ, подготовленного МЧС России. Всего на счет правительства Челябинской области поступят около 65 млн рублей», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.