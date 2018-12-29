Решение принято в связи с высоким спросом на финансовый продукт.

«Растущий процент» – один из самых доходных вкладов УБРиР. Максимальная ставка составляет 8,5% годовых, вложить свои сбережения можно на срок 210 дней, при этом проценты выплачиваются каждые 30 дней: на карточный счет или вклад – по выбору клиента. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма открытия в интернет-банке и отделении УБРиР составляет 10 тысяч рублей. Открыть вклад может любой желающий как онлайн – через интернет-банк в несколько кликов, так и оффлайн — в любом офисе банка.

С полными условиями по «Растущему проценту» можно ознакомиться в любом удобном канале: на сайте, по телефону 8 (800) 1000-200 или в офисе банка.