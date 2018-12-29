Аренда офисов для ведомств в «Москва-Сити» составит около 4,2 млрд рублей в год, но не потребует дополнительных расходов бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«При этом важно отметить, что в данном случае аренда является «технической», так как источником средств на ее покрытие выступают выплаченные «ДОМ.РФ» дополнительные дивиденды. Покрытие затрат федеральных органов исполнительной власти на аренду, оказание IТ-услуг и сервисов до момента передачи помещений здания в собственность Российской Федерации будет осуществляться за счет выплат АО «ДОМ.РФ» в 2018—2020 годах дополнительных дивидендов в федеральный бюджет Российской Федерации. При реализации данной технической схемы аренды федеральный бюджет фактически не несет дополнительных расходов», — пояснили в министерстве.

При этом предполагается, что здания, занимаемые в настоящее время переезжающими федеральными органами исполнительной власти, будут вовлечены в рыночный оборот. Их реализация будет возможна не ранее 2021 года. «Реализация имущества на открытых аукционах может быть полностью осуществлена не ранее 2021 года, включая последовательные этапы по наделению АО «ДОМ.РФ» агентскими полномочиями в отношении данного имущества, физическому освобождению, надлежащему оформлению и снятию обременений», — пояснили в пресс-службе МЭР.

Планируется создать единый бэк-офис (ФКУ «Центр поддержки»), который постепенно примет на себя обеспечивающие функции. Однако пока сокращать штат центральных аппаратов министерств не планируется, отметили в Минэкономразвития.

Ожидается, что переезд ряда ведомств повысит эффективность их взаимодействия и позволит сэкономить на эксплуатации и содержании.

«Начиная с 2022 года, после передачи здания правительственного комплекса в собственность Российской Федерации с учетом сокращения занимаемых в настоящее время федеральными органами исполнительной власти площадей, оптимизация затрат на содержание и эксплуатацию зданий, а также охрану может составить от 200 млн до 500 млн рублей ежегодно. Размер экономии будет также зависеть от глубины интеграции органов власти и объема централизации обеспечивающих функций и будет достигнут как за счет объединения функций, так и за счет централизации закупок», — подчеркнули в Минэкономразвития.