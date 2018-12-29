Переезд центральных аппаратов ряда ведомств на территорию «Москва-Сити» планируется завершить до конца I квартала 2019 года, первыми переедут сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития РФ.

Ранее в пятницу пресс-служба правительства России сообщила, что Кабмин согласовал переезд в 2019 году центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств в правительственным комплекс на территорию «Москва-Сити».

«В соответствии с графиком переезда первым в здание правительственного комплекса планируется организовать переезд Минэкономразвития России и Минпромторга России. С учетом количества сотрудников, планируемых к переезду, общий срок переезда составит до трех месяцев», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в правительственном комплексе планируется создать 5,1 тыс. рабочих мест.

«Размещение сотрудников федеральных органов исполнительной власти в здании правительственного комплекса должно быть осуществлено до 31 марта 2019 года», — добавил он.

Аренда помещений под правительственный комплекс в «Москва-Сити» до их полной передачи в собственность РФ составит 4,2 млрд рублей в год, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития РФ.

