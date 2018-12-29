Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, которую, согласно распоряжению, опубликованному на интернет-портале правовой информации, возглавит министр финансов Антон Силуанов.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», — говорится в тексте распоряжения.

Согласно прилагаемому составу, Силуанов назначен председателем комиссии. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен заместителем председателя комиссии.