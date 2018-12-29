Кредит Урал Банк урегулирует задолженность жителей Магнитогорска, пострадавших в результате обрушения части жилого дома. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что с 3 января представители Кредит Урал Банка и Сбербанка работают с пострадавшими при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, в том числе решают вопросы по утерянным картам, доступу ко вкладам и счетам. Также Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований и выделяет 20 млн рублей на поддержку пострадавшим. Представительством банка рассматривается вопрос об урегулировании задолженности по кредитам перед Сбербанком.

«31 декабря советом директоров банка «КУБ» (АО) принято решение об урегулировании задолженности пострадавших в результате ЧП заемщиков перед Кредит Урал Банком по всем видам кредитов, в том числе ипотечных, потребительских, автокредитов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что специалисты банка сами свяжутся с пострадавшими и их родственниками для решения вопросов.