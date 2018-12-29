Следственный комитет РФ предъявил бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



«По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», — отметила она.

Сумма ущерба, причиненного бюджету Подмосковья, составляет более 14 млрд рублей.

