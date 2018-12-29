Объем внешнего долга России за девять месяцев 2018 года сократился на 47,9 млрд долларов и по состоянию на 1 октября 2018-го составил 470,2 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.

«Объем внешнего долга Российской Федерации за девять месяцев текущего года сократился на 47,9 млрд долларов США и по состоянию на 1 октября 2018 года составил 470,2 млрд долларов США. Такая динамика сформировалась вследствие уменьшения задолженности по ссудам и займам прочих секторов, средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в банках и вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги», — отмечается в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2018 года вырос и составил 76,1 млрд долларов (19,7 млрд долларов в январе-сентябре 2017-го).



«Чистое кредитование остального мира, сформированное профицитом счета текущих операций платежного баланса, было осуществлено в форме накопления международных резервов и иностранных активов прочих секторов при продолжающемся снижении внешних обязательств экономики», — указали в Банке России.



Международные резервы РФ в результате операций увеличились с начала года на 35,6 млрд долларов против 25,4 млрд долларов годом ранее, сальдо финансовых операций частного сектора в январе-сентябре 2018-го составило 31,1 млрд долларов (13,7 млрд долларов в январе-сентябре 2017-го), заключил регулятор.

