Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции по обвинению в мошенничестве и отмывании 14 млрд рублей, заявил на допросе, что не знаком с материалами дела. Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube-аккаунте Следственного комитета России.

«Я не знаком практически с делом. Оно не обсуждалось (во Франции) по существу. Я не знаком с доказательством и обвинением», — сказал Кузнецов.





