В России 1 января 2019 года завершен период безналогового перевода в страну иностранных активов, в течение которого российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства, которые при этом полностью освобождались от налогов.

Платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20% российские налогоплательщики должны с 2017 года. Но владельцы могли ликвидировать компанию и до 1 января 2019 года перевести активы в Россию, воспользовавшись льготой.

Кроме того, до марта 2019 года в России проходит амнистия капитала: граждане могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем каких-либо претензий к ним. В противном случае информация об активах поступит налоговикам в рамках автоматического обмена налоговой информации, и тогда владельцы могут столкнуться с рисками налогового преследования — как в России, так и за рубежом.