Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) c 18 до 20%, вступил в силу с 1 января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены на уровне 10 или 0%.

Ставка НДС повышена для того, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Такое решение позволит получить несырьевые источники дохода, размер которых не будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры, отмечал он. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что изменение ставки призвано сдержать ненефтегазовый дефицит страны на приемлемом уровне.

По оценке правительства, повышение НДС даст федеральному бюджету 620 млрд рублей дохода ежегодно, начиная с 2019 года.

В России НДС действует с 1 января 1992 года, тогда была введена максимальная для страны ставка — 28%. С 1 января 1993 года она была понижена до 20%, а с 1 января 2004 года составляла 18%.

Льготная ставка в 10% применяется при реализации ряда продовольственных (мясная продукция, хлеб, яйца и другие) и детских товаров, учебников и книг, медицинских товаров. Нулевая ставка НДС применяется в отношении экспортных товаров, а также товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны. Она также применяется в отношении товаров, работ и услуг, реализуемых для официального использования международными организациями в России.