Рост реальных доходов россиян составил в прошлом году 0—0,4% по сравнению с 2017 годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП). Об этом написал в своемTwitter-аккаунте глава ведомства Алексей Кудрин.



«СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — отметил он.