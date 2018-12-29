Сбербанк России открыл счет для сбора средств семьям погибших и пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Сбербанк сообщает, что перечислить пожертвования в помощь пострадавшим можно в «Сбербанк Онлайн», мобильном приложении, банкоматах, терминалах и офисах банка. Для перечисления средств в строке поисковика введите ИНН 7414006722 или фразу «пожертвования Магнитогорск». Далее выберите услугу «Пожертвования пострадавшим от взрыва дома г. Магнитогорск» и введите сумму пожертвования», — подчеркивается в сообщении банка.

Перечисления осуществляются без комиссии, бесплатно.

Сбербанк выделяет 20 млн рублей на поддержку пострадавших от взрыва. Кроме того, после проверки всех данных, будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженности по кредитам перед Сбербанком, отмечается в релизе.