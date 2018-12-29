Россияне уже в январе смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка без ввода номера его карты — достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств. Это стало возможным благодаря системе быстрых платежей Банка России (СБП).

Промышленный запуск системы намечен на январь. В ее тестировании приняли участие 12 банков, в начале 2019 года должны присоединиться еще 20, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

ЦБ пока не планирует делать участие в системе обязательным, говорила в октябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Банки будут сами решать, захотят ли они присоединиться к ней. Сбербанк к системе ЦБ пока не присоединился. Крупнейший российский банк разрабатывает свою платформу переводов по номеру телефона, к ней уже подключились Тинькофф Банк и Совкомбанк.

В конце ноября ЦБ определил тарифы для банков в системе быстрых платежей на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в 2019 году плата взиматься не будет. Регулятор рассчитывает на значительное снижение комиссий для населения. По состоянию на конец декабря опрошенные крупнейшие банки не сообщали, какие тарифы установят для клиентов, однако ожидается, что они будут ниже действующих тарифов за перевод с карты на карту.

В перспективе переводить деньги можно будет не только по номеру мобильного телефона, но и с помощью адреса электронной почты. Кроме того, совершать платежи можно будет в адрес госорганов и юридических лиц.

Оператором системы быстрых платежей и ее расчетным центром станет Банк России. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана Национальная система платежных карт (НСПК). Ассоциация «Финтех», в которую входит ряд крупнейших банков, координирует проект.