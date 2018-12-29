Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более 3,4 млн долларов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что регулятор оштрафовал Сбербанк «за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиарда гривен» (более 108 млн долларов).

Согласно сообщению НБУ, она заключалась в продолжении проведения крупных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц. Они, по мнению регулятора, могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. Также НБУ добавляет, что Сбербанк проводил расчеты карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.

В декабре 2018 года НБУ отозвал банковскую лицензию у «дочки» ВТБ и решил ее ликвидировать. Ранее регулятор назвал ее неплатежеспособной.