Более 19,3 млн рублей поступило на специальный счет для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва и обрушения подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Сумма средств, поступивших на счет помощи пострадавшим, превысила 19,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция по извлечению тел погибших под завалами подъезда людей завершена 3 января. По последним данным, в результате инцидента погибли 39 человек.