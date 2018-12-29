Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года.

По данным Минтруда, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного — начиная с 1 января 2019 года — установления МРОТ в сумме, равной 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Минимальный размер оплаты труда в 2018 году повышался дважды: с 1 января он был установлен в сумме 9 тыс. 489 рублей, с 1 мая — 11 тыс. 163 рубля. Таким образом, в 2018 году МРОТ увеличился на 43,1%.

При этом, по данным Минтруда, повышение МРОТ затронуло 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн работников государственных и муниципальных учреждений.